Nationalmannschaft: Olaf Thon zählt Bundestrainer Joachim Löw an

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Olaf Thon hält Joachim Löw nach dem 0:6 (0:3) in der Nations League in Spanien nicht mehr für den geeigneten Bundestrainer.

Thon: "Wir hatten die falsche Taktik"

Löw, so Thon, habe die herbe Niederlage in Spanien aufgrund taktischer Fehleinschätzungen zu verantworten. "Wir haben die falsche Taktik gehabt, das ist dem Trainer zuzuschreiben", kritisierte der 54-Jährige: "Wenn man so verhalten beginnt, dann ist das ganz, ganz schlecht. Ich habe selbst so ein Spiel noch nie gesehen. Das hat sich seit 2018 abgezeichnet."