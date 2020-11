U21-EM: Stefan Kuntz schließt Einsatz von BVB-Juwel Youssoufa Moukoko nicht aus

"Warum sollte ich das jetzt ausschließen? In vier Monaten kann sich nun mal relativ viel ändern", sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz in der Bild. "In den letzten vier Spielen sind bei uns 15 neue Spieler dazugekommen. Das schließt also definitiv nicht aus, dass sich in den nächsten drei, vier Monaten andere Jungs in den Vordergrund spielen."