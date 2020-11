DEL: Kölner Haie sagen Teilnahme an der neuen Saison zu

Nach zähem Ringen werden auch die Kölner Haie an der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) teilnehmen.

