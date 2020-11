ATP Finals: Zverev wendet vorzeitiges Aus ab

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in London das vorzeitige Aus abgewendet.

London (SID) - Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in London das vorzeitige Aus abgewendet. Zwei Tage nach seiner Auftakt-Niederlage gegen Daniil Medwedew (Russland) setzte sich der Hamburger in seinem zweiten Vorrundenmatch gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 4:6, 6:3 durch und wahrte seine Chance auf den Halbfinal-Einzug.

Mit einem Sieg in der abschließenden Partie der Gruppe "Tokio 1970" am Freitag gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic kann Zverev wie im Vorjahr die K.o.-Runde erreichen. 2018 hatte er den Saisonabschluss der acht Jahresbesten sogar gewonnen und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Erst Ende Oktober hatten sich Zverev und Schwartzman zuletzt gegenübergestanden, im Finale des ATP-Turniers in Köln hatte der Deutsche keine Probleme. Das Duell in der o2-Arena am Mittwoch fand auf sehr überschaubarem Niveau statt, beide Spieler leisteten sich viele einfache Fehler. Anders als noch gegen Medwedew servierte Zverev aber zumindest stabiler und entschied die Partie nach 2:11 Stunden mit dem ersten Matchball für sich.