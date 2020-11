Drei weitere Corona-Fälle in Serbiens Nationalelf

Belgrad (SID) - Drei neue Corona-Fälle haben in der serbischen Fußball-Nationalmannschaft kurz vor dem wichtigen Nations-League-Spiel am Mittwochabend gegen Russland für Unruhe gesorgt. Bei den obligatorischen Tests am vergangenen Dienstag waren die Ergebnisse der beiden Italien-Legionäre Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) und Darko Lazovic (Hellas Verona) sowie von Torhüter Djordje Nikolic (FC Basel) positiv. Das Trio verließ Serbiens Quartier und begab sich in Quarantäne.