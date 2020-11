DFB: Löw darf als Bundestrainer weitermachen

Die Löw-PK nach dem Debakel in voller Länge

Wie nie zuvor in seiner Amtszeit steht Joachim Löw in der Kritik. Doch der Bundestrainer darf nach SPORT1-Informationen mindestens bis zur EM weitermachen.

Sagte Joachim Löw auf der Pressekonferenz nach der 0:6-Schande von Sevilla . Der Bundestrainer steht nach 14 Jahren Amtszeit wie nie zuvor in der Kritik. Nach dem Spiel attestierte er seiner Mannschaft, "chancenlos" gewesen zu sein. Für den blutleeren Auftritt seiner Spieler rang er aber nach den richtigen Worten.

Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff, der bei SPORT1 und in der FAZ Anfang der Woche selbst latenten Erfolgs-Druck auf Löw ausgeübt hatte, war Löw schon unmittelbar nach Abpfiff zu Seite gesprungen. "Das Vertrauen in Löw ist vollkommen da. Absolut. Daran ändert auch dieses Spiel nichts", sagte er in der ARD.