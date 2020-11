Zwei Räder von Radlegende Pantani werden versteigert

Das italienische Auktionshaus Bolaffi versteigert am 9. Dezember zwei Räder der 2004 verstorbenen Radsport-Legende Marco Pantani.

Das italienische Auktionshaus Bolaffi versteigert am 9. Dezember zwei Räder der 2004 verstorbenen Radsport-Legende Marco Pantani. Der Startpreis für die beiden Bianchi-Räder, die eigens für Pantani angefertigt worden waren, liegt bei 27.000 und 30.000 Euro.

Mit dem ersten Rad hatte Pantani am 13. Juli 2000 die Tour-de-France-Etappe von Carpentras zum Mont Ventoux vor Lance Armstrong gewonnen. Mit dem zweiten Rad nahm der "Pirat" an den Olympischen Spielen in Sydney 2000 teil.