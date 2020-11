Roglic gewinnt Vuelta - Ackermann siegt am Schlusstag

Der slowenische Titelverteidiger Primoz Roglic hat zum Abschluss einer chaotischen Straßenrad-Saison die 75. Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der 31-Jährige vom Team Jumbo-Visma erreichte das Ziel in der Hauptstadt Madrid am Sonntag nach 18 Etappen als Träger des Roten Trikots und krönte sich zum zweiten Mal nacheinander zum Vuelta-Sieger.

Die 124,4 km lange Schlussetappe vom Hipodromo de la Zarzuela in die Hauptstadt gewann am Sonntag der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann (Kandel). Für den 26-Jährigen war es der zweite Tageserfolg nach dem Gewinn der neunten Etappe am Grünen Tisch. Ackermann siegte im Fotofinish vor dem Iren Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), der Cottbuser Max Kanter vom Team Sunweb kam auf den starken dritten Rang.