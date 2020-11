League of Legends: Prime League fördert den Nachwuchs

Immer mehr Spieler aus der Prime League schaffen den Sprung in eine der internationalen Top-Ligen. Und die Nachwuchsliga sorgt weiterhin dafür, dass dies so bleibt.

Die Prime League kündigt heute das Winter-Bootcamp an, das gemeinsam mit der esports player foundation ins Leben gerufen wurde und League of Legends- Nachwuchsspielern ein einzigartiges Coaching verspricht.

Das volle Programm

Das Winter-Bootcamp der Prime League bildet den Abschluss des ersten Prime League Jahres 2020. Nachwuchsspieler bekommen so die Chance, mit erfahrenen Profis zu trainieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die Spielerinnen und Spieler mit dem größten Potential werden im Anschluss des Bootcamps in die Förderung der esports player foundation aufgenommen und auf dem Weg in eine professionelle E-Sport-Karriere intensiv begleitet.