Bundesliga: Gehaltsverzicht? VDV-Vize Ramelow nimmt Klubs in die Pflicht

Gehaltsverzicht: Ramelow nimmt die Klubs in die Pflicht © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Die Vereinigung der Vertragsfußballspieler nimmt in der Debatte um einen erneuten Gehaltsverzicht die Klubs in die Pflicht.

Die Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) hat in der Debatte um einen erneuten Gehaltsverzicht in der Fußball-Bundesliga die Klubs in die Pflicht genommen.