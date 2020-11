Serie A: Vereins-Legende Francesco Totti kehrt laut Medien als Manager zur AS Rom zurück

Francesco Totti kehrt wohl als Manager zur AS Rom zurück © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Vereinsikone Francesco Totti kehrt offenbar in leitender Funktion zu seinem Herzensklub AS Rom zurück. Der 44-Jährige steht nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport vor einem Engagement als Manager beim italienischen Fußball-Erstligisten. Totti soll demnach in US-Unternehmer Dan Friedkin, seit August neuer Eigentümer des Klubs, einen Fürsprecher haben.