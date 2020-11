Rast offen für Engagement in "neuer" DTM: "Immer mein Zuhause gewesen"

Köln (SID) - Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast kann sich gut vorstellen, 2021 in der "abgespeckten" Form der Rennserie anzutreten. "Ich würde mich freuen, wenn ich weiter in der DTM fahren könnte", sagte er in einem Interview mit Audi Sport. Allerdings müsse man "abwarten, wie ein Doppelprogramm Formel E/DTM aussehen könnte. Wie viele Überschneidungen es gibt. Aber ich würde liebend gerne noch einmal fahren. Die DTM ist immer mein Zuhause gewesen."

24 Siege bei nur 77 Starts stehen für den gebürtigen Mindener mit Wohnsitz in Bregenz/Österreich zu Buche, in dieser Statistik sind ihm nur "Mister DTM" Schneider (43 Siege in 236 Rennen) und Klaus Ludwig (37 in 219) voraus.