DFB-Pokal: Ulm verzichtet auf Heimrecht - Pokalspiel auf Schalke

Ulm tritt das Heimrecht im Pokal an Schalke ab © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Der SSV Ulm verzichtet in der zweiten DFB-Pokalrunde auf sein Heimrecht, das Spiel gegen Schalke 04 wird in Gelsenkirchen ausgetragen.

Fußball-Regionalligist SSV Ulm verzichtet in der zweiten DFB-Pokalrunde auf sein Heimrecht, das Spiel gegen den Bundesligisten Schalke 04 wird am 22. Dezember (18.30 Uhr) in Gelsenkirchen ausgetragen.