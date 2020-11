Darts Players Championship Finals: Gabriel Clemens trifft auf Kleermaker

Clemens scheitert an MvG

Nach dem Grand Slam of Darts steht mit den Players Championship Finals das letzte große Turnier vor der WM an. Gabriel Clemens hat einen machbaren Auftaktgegner.

Gabriel Clemens bekommt es in der 1. Runde der Players Championship Finals ( 27.-29. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) mit Martijn Kleermaker zu tun. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die die PDC am Mittwoch veröffentlicht hat.

Deutschlands Nummer eins im Darts hat sich über gute Leistungen auf der ProTour für die WM-Generalprobe qualifiziert. Sein Gegner schaffte gleich in seinem ersten Jahr bei der PDC den Sprung zum Major Turnier. Der Niederländer war von 2014 bis 2019 in der BDO aktiv. Am 27. November wird es dann zum Duell "German Giant" gegen "Dutch Giant" kommen.