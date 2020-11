Brawl Stars World Finals erreichen 1 Million Dollar Preispool

AC Milan und PSG

Acht Teams aus der ganzen Welt werden am Samstag, den 21. November und am Sonntag, den 22. November an den Brawl Stars World Finals 2020 teilnehmen. Die Europäischen Teams sind hierbei PSG Esports und CODEMAGIC, beide aus Frankreich, sowie das italienische Team AC Milan QLASH und SK Gaming aus Deutschland. Darüber hinaus tritt für Japan JUPITER und für China Nova China an. Zu guter Letzt gibt es noch das brasilianische Team INTZ und das amerikanische Team von Red Tribes.