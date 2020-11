Rund um Nukeduck: Astralis gibt Roster für 2021 bekannt

Mit neuen Gesichtern und Legende promisq will Astralis in der LEC angreifen © Prime League

Fans der deutschen Prime League werden drei dieser vier Spieler bekannt vorkommen. Beginnend bei Matti "WhiteKnight" Sormunen, der in den vergangenen zwei Jahren auf der Toplane von BIG unterwegs war. LEC-Erfahrung bringt der 24-Jährige ebenfalls mit, denn vor zwei Jahren spielte er in der höchsten europäischen Liga bei Unicorns Of Love.

Drei Champions für Astralis

Nicht weniger bekannt dürfte Nikolay "Zanzarah" Akatov sein. Der Jungler spielte in der vergangenen Saison für das polnische Team AGO ROGUE und gewann letztlich souverän die European Masters im Sommer. Zudem war Zanzarah zuvor bereits bei Origen unter Vertrag. Im Jahr 2019 durfte auch er einige Spiele in der LEC bestreiten, als er für kurze Zeit Kold ersetzte.

Neue Hoffnung nach dem schwachen Summer Split

Drei der vier Neuzugänge haben in diesem Jahr also eine große Trophäe in ihren Schrank stellen können und zudem große Teams in ihrem Lebenslauf stehen. Das weckt Erwartungen, gerade nach dem schwachen Summer Split, den Origen auf dem letzten Platz abschloss. Die spannende Frage wird jedoch sein: Funktionieren die neuen Spieler auch als Team?