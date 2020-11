Bundesliga: Werder Bremen will neuen Vertrag mit Geschäftsführer Frank Baumann

Baumann, wie auch sein ehemaliger Bremer Teamkollege Bode, ehemaliger Nationalspieler, gehört seit 2016 der Geschäftsführung bei den Hanseaten an. Nach anfänglichen Erfolgen geriet der 45-Jährige in der vergangenen Saison im Zuge der sportlichen Talfahrt bei den Norddeutschen in die Kritik. Erst in der Relegation konnte der SV Werder den drohenden zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte abwenden.