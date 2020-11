DFB-Team: Manuel Neuer über Rückkehr von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng

Kapitän Manuel Neuer hat sich positiv über eine mögliche Rückkehr der aussortierten Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geäußert.

"Ich will nicht einen der drei Genannten hervorheben: Alle Spieler könnten uns grundsätzlich helfen, das haben sie ja oft genug bewiesen", sagte Neuer in einem Interview mit der Sport Bild, das vor dem historischen 0:6 (0:3)-Debakel der DFB-Auswahl in Spanien geführt worden war.