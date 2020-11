NFL: Jamal Adams lästert über seine Zeit bei den New York Jets

Der Safety, der im Juli zu den Seattle Seahawks getradet wurde, verriet im All Things Covered Podcast der New York Post : "Ich kämpfte gegen Depressionen."

Der 25-Jährige fügte hinzu: "Und ich bin Mann genug, um das zu sagen. Ich kam nach einer harten Niederlage nach Hause und saß im Dunkeln in meinem Zimmer - kein Handy, kein Fernseher. (Mein Vater) hasste es mich so zu sehen. Es machte ihn fertig... Er rief meinen Agenten zu der Zeit an und sagte: 'Hey Mann, ich mag es nicht meinen Sohn so zu sehen. Ich will, dass er aus dieser Situation herauskommt.' Es hinterließ Spuren in meinem Leben außerhalb des Footballs."