Nationalmannschaft: Schweinsteiger fordert Veränderungen, Müller und Boateng

Nach dem Debakel in Spanien redet Bastian Schweinsteiger Klartext. Der Weltmeister von 2014 fordert Veränderungen und nimmt die Spieler in die Pflicht.

"Ein schwarzer Abend für das DFB-Team in Sevilla. Diese verdiente Niederlage wirft viele Fragen auf. Es muss sich etwas verändern und in dieser Situation nehme ich auch die Spieler in die Pflicht", schrieb Schweinsteiger auf Instagram.

Schweinsteiger: "Man muss etwas verändern"

Zuvor sagte der 36-Jährige in seiner Funktion als TV-Experte in der ARD: "Man kann gegen so eine Mannschaft verlieren, aber nicht 0:6. Was mich gestört hat, ist, dass man sich nicht gewehrt hat. Es hat sich nicht als Team angefühlt. Man hat keine Kommandos gehört, nur die Spanier gehört. Sie waren uns in allen Belangen überlegen."