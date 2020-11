Anzeige

Rashford will mit neuer Kampagne Kinder fürs Lesen begeistern Rashford will Kinder fürs Lesen begeistern

Marcus Rashford setzt sich für bedürftige Kinder ein © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

SID

Der für sein soziales Engagement von der Queen geehrte englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat sich ein neues Ziel gesetzt.

London (SID) - Der für sein soziales Engagement von der Queen geehrte englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat sich ein neues Ziel gesetzt. Nachdem er mit einer Kampagne die britische Regierung so unter Druck setzte, dass diese auch in den Ferien kostenlose Schulessen für bedürftige Kinder finanziert, will er nun Jugendliche für das Lesen begeistern.

"Ich habe erst im Alter von 17 Jahren mit dem Lesen begonnen, und es hat meine Einstellung und Mentalität völlig verändert", sagte der 23 Jahre alte Stürmer des Rekordmeisters Manchester United: "Ich wünschte nur, ich hätte die Gelegenheit gehabt, mich als Kind mehr mit Lesen zu beschäftigen. Aber Bücher waren nie eine Sache, die wir uns als Familie leisten konnten, wenn das Essen auf den Tisch kommen musste."

Anzeige

Zusammen mit einem Kinderbuchverlag wird Rashford eine Serie mit an Jugendliche gerichteten Titeln auf den Markt bringen. Gestartet werden soll mit dem Buch "You Are A Champion", in dem durch Geschichten aus Rashfords Leben Themen wie Bildung, kulturelle Vielfalt und weibliche Vorbilder in den Mittelpunkt gerückt werden sollen.