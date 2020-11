Anzeige

Pressestimmen zum Debakel von Deutschland gegen Spanien Presse: "Was eine Tracht Prügel!"

Die Löw-PK nach dem Debakel in voller Länge

SPORT1

Die spanische Nationalmannschaft fegt Deutschland mit 6:0 vom Platz und erntet reichlich Anerkennung. Ein Spanier sticht besonders hervor. Die Pressestimmen.

Die deutsche Nationalmannschaft kassierte am letzten Spieltag der Nations League ihre höchste Niederlage seit 1931. (SERVICE: Die Tabellen der Nations League).

Gegen Spanien ging Bundestrainer Joachim Löw mit seiner Mannschaft mit 0:6 unter.

Anzeige

Die internationale Presse feiert ein "verheerendes Spanien" und überschüttet Dreierpacker Ferrán Torres mit Lob. Die deutsche Mannschaft wird dem Ergebnis entsprechend beurteilt.

SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

Spanien

Sport: "Skandalöser Sieg zum Einzug in die Final Four! Im großen Stil! Ein Riesenspiel von Spanien bei einem historischen Torreigen gegen Deutschland. Das vielversprechende Spektakel von la Roja ist ein großer Impuls für Luis Enriques Projekt im Hinblick auf die Europameisterschaft. Spanien war eine Dampfwalze mit einem spektakulären Ferrán Torres. Deutschland wurde ausgeknockt und war nicht in der Lage, dem Rhythmus der Spanier standzuhalten."

AS: "Eine historische Tracht Prügel. Die schlimmste Niederlage Deutschlands in 66 Jahren. Die Dampfwalze war Spanien. Deutschland war einfach nicht wiederzuerkennen, und das mit fünf Bayern-Spielern in der Anfangsformation. Schlimmer hätte Neuer sein 96. Länderspiel nicht feiern können. Deutschland hatte nicht viel mehr zu bieten als die Nationalhymne vor dem Spielbeginn."

Mundo Deportivo: "Historischer Tanz. La Roja setzt Deutschland seine schlimmste Niederlage in einem offiziellen Spiel seit Lebzeiten zu und ist damit beim Final Four dabei. 6:0: Eine historische Tracht Prügel. Ein großes Spiel der Nationalmannschaft, die ein nicht wiederzuerkennendes Deutschland überrollt. Deutschland ist aktuell weit weg von der Mannschaft, die um alle Titel kämpft. Deutschland konnte einem manchmal sogar Leid tun."

Marca: "Spanien macht Deutschland fertig. Historische Vorführung gegen Deutschland! Spanien holt den höchsten Sieg gegen einen Weltmeister. Historisch... was für eine Abreibung, für ein Tanz, für ein Bad, was für eine Tracht Prügel und was für ein Rüffel... und das gegen Deutschland! Eine Demonstration, die Deutschland platt gemacht hat. Diese Nacht der Deutschen würde Augenthaler, Kahn oder Matthäus zum Kotzen bringen. Deutschland nur noch eine Karikatur seiner selbst. Das Ganze könnte durchaus das letzte Spiel von Joachim Löw als verantwortlicher Bundestrainer gewesen sein."

El Mundo: "Spanien erniedrigt Deutschland in einer historischen Nacht. Spanien überfährt in einer wunderbaren Nacht eine der großen, eine der wirklich großen Nationalmannschaften. Dem spanischen Wirbelsturm war nichts entgegenzusetzen. Spanien spielte im Eiltempo. Kroos, Goretzka, Gündogan, Sané, Werner und Gnabry schauten nur hinterher. Deutschland hatte keine Mittel gegen den Hunger Spaniens."

Anzeige

El País: "Spanien verprügelt die Mannschaft von Joachim Löw. Die Deutschen kamen zwar nicht mit der besten Mannschaft daher, aber auch das war keine Theken-Truppe. Spanien zerlegt den Gegner in Schutt und Asche und feiert den größten Sieg aller Zeiten, auch wenn fünf Spieler der Überschall-Bayern auf dem Platz standen."

Frankreich

L'Équipe: "Was für eine Abreibung! Die Männer von Luis Enrique zerschmettern eine schwache deutsche Mannschaft. Deutschland scheiterte, Deutschland war düster und in allen Bereichen des Spiels unterlegen."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Das junge Spanien von Luis Enrique bestritt ein historisches Match, mit dem ein kaltes und desinteressiertes Deutschland versenkt wurde. Die Mannschaft ist nicht zu erkennen. Dieses Match wird Folgen haben und dem langen Reich von Joachim Löws ein Ende setzen. Der Coach sah mit versteinertem Gesicht dem Debakel seiner Mannschaft zu."

Corriere dello Sport: "Ein spanischer Orkan demütigt Deutschland. Luis Enriques Spanien versenkt Deutschland nach einem Match mit dem Ergebnis eines Tennis-Satzes. Die Pleite ist eine dramatische Niederlage für Löw nach einer Serie von zwölf positiven Spielen."

Tuttosport: "Der viermalige Weltmeister Deutschland wird wie ein Provinzklub gedemütigt. Keine der beiden Nationalmannschaften wird diesen Abend mit einem Hattrick von Ferrán Torres vergessen können, der Löws Team gnadenlos Stück für Stück auseinandernahm."

La Repubblica: "6:0 in Spanien, historische Niederlage für Deutschland."

England

BBC: "Ferrán Torres macht einen Hattrick und Spanien erzielt sechs gegen Deutschland."

Anzeige

The Sun: "Es war eine heiße Nacht für die Deutschen, die vor dem Anpfiff noch an der Spitze der Gruppe standen. Ferrán Torres, Álvaro Morata, Rodri und Mikel Oyarzabal erzielten die Tore für die Gastgeber. Das Spiel war bereits zur Halbzeit tot und begraben, aber es hinderte Spanien nicht daran, drei weitere Treffer nach der Halbzeit zu schießen. Spaniens Verwüstung wird beiden Mannschaften lange im Gedächtnis bleiben."

Daily Mail: "Spanien verblüffte Deutschland mit sechs Treffern in Sevilla, die den Einzug ins Finale der Nations League sicherten, und setzte Deutschland-Trainer Joachim Löw unter Druck, während ManCity-Star Ferrán Torres einen Hattrick erzielte. Mesut Özil sendet eine Spitze gegen Joachim Löw."

The Guardian: "Ja, sechs. Gegen Deutschland. Das war historisch. Eigentlich sollten 65.000 Zuschauer den Rest ihres Lebens damit verbringen, sich damit zu rühmen, bei diesem Spiel mit dabei gewesen zu sein. Stattdessen waren es kaum 300, aber diese 300 werden es tun. Die Mannschaft von Joachim Löw wurde nicht nur zum ersten Mal seit 13 Spielen besiegt, sondern zerstört."

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Österreich

Standard: "Historisch: Deutschland geht gegen Spanien 0:6 unter. Die Spanier zerlegen Deutschland nach Strich und Faden und holen sich noch den Gruppensieg. Spanien hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag eine historische Lehrstunde erteilt. Die Kritik am deutschen Teamchef Joachim Löw dürfte durch den völlig verpatzten Jahresabschluss nicht weniger werden."

Kurier: "Furiose Spanier überrollen hilflose Deutsche. In der Fußball-Nations-League war das Team von Joachim Löw in Sevilla chancenlos und schlitterte in ein historisches Debakel."

Schweiz

Blick: "Historische Schmach in der Nations League. Deutschland blamiert sich gegen Spanien bis auf die Knochen. Um Löw, der zuletzt immer wieder in der Kritik gestanden ist, dürfte es nach dieser saftigen Ohrfeige nicht ruhiger werden."

Neue Zürcher Zeitung: "Deutschland erlebt ein Debakel in Spanien. Nach dem Auftritt in Sevilla stehen dem DFB ungemütliche Tage ins Haus. Eine solche Niederlage kann nicht folgenlos bleiben."

Anzeige

Serbien

Blic: "Fußballwelt im totalen Schock! Das schlimmste Spiel Deutschlands in der Geschichte: Spanien verpasste ihnen sechs Stück."

Portugal

Record: "Spanien demütigt Deutschland: die größte Niederlage in der deutschen Geschichte."

USA