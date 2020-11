FC Bayern: Joshua Zirkzee über möglichen Wechsel und Robert Lewandowski

"Es ist wichtig, dass ich komplette Partien spiele", sagte er im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblad . Und der 19-Jährige wurde noch konkreter: "Ich versuche, fit zu bleiben, und wenn ich während der Winterpause per Leihe wechseln kann, ist das vielleicht eine Option."

In der vergangenen Saison hatte Zirkzee bei den Profis des FC Bayern debütiert und in neun Bundesliga-Spielen mit vier Toren geglänzt, aktuell läuft er seinen Ansprüchen jedoch hinterher. In der laufenden Spielzeit brachte es der Niederländer lediglich auf drei Kurzeinsätze.