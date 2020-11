DFB-Team: Mesut Özil und Bastian Schweinsteiger fordern Jérôme Boateng

Auch wenn der Bundestrainer unmittelbar nach der Blamage von Sevilla erneut nicht erkennen ließ, seine Entscheidung zurückzunehmen ("Wir haben gesagt, dass wir den Spieler vertrauen"), so meldeten sich kurz nach dem Schlusspfiff zwei alte Bekannte.

So wundert sich Kevin-Prince Boateng in seiner Instagram-Story, dass sein Halbbruder zu schlecht für diese deutsche Mannschaft sein soll.

Mesut Özil meldete sich via Twitter - und fordert ebenfalls die Rückkehr von Boateng. "Zeit, Jérôme Boateng zurück ins DFB-Team zu holen", schrieb der frühere Nationalspieler.

"Der Bundestrainer und sein Team haben eine Meinung dazu, ich persönlich habe leider eine andere", sagte Schweinsteiger in der ARD: "Solche Spieler wie Jérôme Boateng und Thomas Müller haben das Triple gewonnen haben, mit der besten Mannschaft in Europa. Die spielen da in der ersten Elf und haben Qualität, sind deutsche Spieler. Warum nicht für die Nationalmannschaft?"