Niederlage gegen Thiem: Nadal muss bei den ATP Finals zittern

London (SID) - Der spanische Tennis-Superstar Rafael Nadal muss bei den ATP Finals um den Halbfinaleinzug zittern. Der French-Open-Sieger verlor zwei Tage nach seinem Auftakterfolg über Andrej Rublew (Russland) in einem hochklassigen Match gegen den Österreicher Dominic Thiem 6:7 (7:9), 6:7 (4:7). Im abschließenden Vorrundenmatch gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Griechenland) benötigt Nadal damit am Donnerstag einen Sieg.

US-Open-Champion und Vorjahresfinalist Thiem hat indes in der Gruppe "London 2020" beste Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Sollte am späten Dienstagabend (ab 21.00 Uhr MEZ/Sky) Tsitsipas gegen Rublew gewinnen, wäre Thiem das Halbfinale schon nicht mehr zu nehmen. Die zwei besten Spieler jeder Gruppe kommen weiter.