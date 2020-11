Grand Slam of Darts 2020, Tag 2: Anderson mit Debakel, Van den Bergh glänzt

Am zweiten Tag des Grand Slam of Darts ( 16.-24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) im englischen Coventry hat der Flying Scotsman gegen Simon Whitlock eine 1:5-Lehrstunde bekommen.

Während The Wizard dank seines Auftakterfolgs über Ryan Searle somit bereits das Achtelfinale buchte, muss Anderson in der Gruppe B ums Weiterkommen bangen - wie auch Rob Cross, der bei seinem zweiten Turnier-Auftritt in der Nachmittags-Session der Gruppe D mit 2:5 seinem englischen Landsmann Dave Chisnall unterlag. (Spielplan des Grand Slam of Darts)