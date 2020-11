Sportveranstaltungen in Frankreich bis Januar ohne Zuschauer

In Frankreichs Stadien sind bis mindestens Januar keine Zuschauer zugelassen © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Zuschauerränge bei Veranstaltungen in Frankreich werden noch eine Zeit lang leer bleiben. Das geht aus einem entsprechenden Beschluss hervor.

Sportveranstaltungen in Frankreich werden mindestens bis Januar ohne Zuschauer in den Arenen stattfinden. Einen entsprechenden Beschluss verkündete die Regierung am Dienstagmittag.