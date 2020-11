DEL: ERC Ingolstadt nimmt Nationalspieler Daniel Pietta unter Vertrag

Der ERC Ingolstadt hat Eishockey-Nationalspieler Daniel Pietta verpflichtet. Der 33 Jahre alte Stürmer spielte in der DEL (ausgewählte Spiele LIVE im TV auf SPORT1) bislang ausschließlich für die Krefeld Pinguine und kam in 792 Spielen auf 631 Scorerpunkte (209 Tore/422 Assists). Pietta soll bereits am Mittwoch mit dem ERC trainieren.