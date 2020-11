Ski-Weltcup in Levi: DSV mit sieben Athletinnen um Lena Dürr am Start

Schmotz (Leitzachtal) gehört erstmals nach ihrem Kreuzbandriss vom Januar wieder zum Aufgebot. Nördlich des Polarkreises nimmt die WM-Saison nach dem Start in Sölden Mitte Oktober richtig Fahrt auf, am Samstag und Sonntag findet dort je ein Frauen-Slalom statt.

Cheftrainer Jürgen Graller sieht vor allem Teamleaderin Dürr (Germering) in der Pflicht. Die 29-Jährige müsse sich in diesem Winter in den Top 10 etablieren, forderte er. Von Schmotz, Jessica Hilzinger (Oberstdorf) oder Marina Wallner (Inzell) erwartet er den Sprung in die erweiterte Weltspitze.