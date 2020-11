George Forsyth, früherer Spieler vom BVB, will Präsident in Peru werden

Der ehemalige Fußball-Torhüter George Forsyth treibt seine politische Karriere voran. Der Ex-BVB-Torwart geht als Präsidentschaftskandidat in Peru ins Rennen.

Vom Sport in ein hohes politisches Amt? Das ist nicht nur der Werdegang von Ex-Boxer Vitali Klitschko, der kürzlich als Bürgermeister von Kiew wiedergewählt wurde.

Nun treibt auch George Forsyth seine Karriere in der Politik voran. Der 38-Jährige war einst Spieler von Borussia Dortmund. In der Saison 2002/2003 hütete er das Tor der Borussen - allerdings wenn dann nur in der Reservemannschaft.