Corona-Fall in der Bundesliga: Amin Younes von Eintracht Frankfurt positiv

Die Bundesliga hat den nächsten Coronafall zu verzeichnen. Am Dienstag meldete Eintracht Frankfurt den positiven Test von Neuzugang Amin Younes.

Die Coronafälle in der Bundesliga reißen nicht ab. Am Dienstag meldete Eintracht Frankfurt den positiven Test von Neuzugang Amin Younes.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde bereits am vergangenen Dienstag trotz eines negativen Testergebnisses vorsichtshalber in Quarantäne geschickt, da er in seinem privaten Umfeld Kontakt zu einer infizierten Personen hatte.