Augsburg und Straubing sagen Teilnahme an DEL-Saison zu

Die Augsburger Panther und Straubing Tigers geben für eine Teilnahme an der DEL-Saison grünes Licht © Imago

Die Augsburger Panther und die Straubing Tigers haben ihre Teilnahme an einer Saison der DEL zugesagt. Im Dezember soll es endlich losgehen.

Die Augsburger Panther und die Straubing Tigers haben ihre Teilnahme an einer Saison der Deutschen Eishockey Liga ( ausgewählte Spiele der DEL LIVE im TV auf SPORT1 ) zugesagt.

Die Tigers bestätigten am Dienstag, die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen zu haben. Auch Augsburg werde in der neuen Spielzeit dabei sein, sollte im Rahmen der Gesellschaftsversammlung am Donnerstag ein Saisonstart final beschlossen werden.