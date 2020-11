Moskauer Eisschnelllauf-Palast wird Corona-Klinik mit 1300 Betten

Das Moskauer Eisschnelllauf-Stadion, in dem sich Anni Friesinger-Postma 2005 zur Allround-Weltmeisterin gekrönt hat, wird wegen der Corona-Krise umfunktioniert.

Kein Eis gibt es in dieser Saison auf dem 400-m-Oval des Krylatskoje-Eispalastes von Moskau. Die 2004 als erste Eisschnelllaufhalle Russlands eröffnete Sportanlage, in der sich die Inzellerin Anni Friesinger-Postma 2005 zur Allround-Weltmeisterin gekrönt hatte, wurde von der Moskauer Stadtverwaltung in eine Corona-Klinik umgewandelt.