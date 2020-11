DFB-Team: Weltmeister Thon geht nach Kritik an Löw auf Bierhoff zu

"Nach dem nächsten Turnier, nach der Europameisterschaft im kommenden Jahr, muss Jogi Löw seinen Posten räumen. Es muss ein neuer Bundestrainer her", schrieb der 1990er-Weltmeister in seiner kicker -Kolumne .

Bierhoff macht Druck auf Löw

Bierhoff wurde jetzt erstmals deutlich und macht Druck auf Löw, was die gemeinsame Zukunft betrifft. In der FAZ wird der 52-Jährige wie folgt zitiert: "Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit." Tags zuvor schon hatte er im SPORT1 -Interview gesagt : "Bei einer Nationalmannschaft ist jedes Turnier eine Art Zäsur, egal wie lange die Verträge laufen. Und das hängt natürlich stark von den Ergebnissen ab."

Seitdem ist das Interesse der Fans am DFB-Team merklich abhanden gekommen. Bierhoff sprach in der vergangenen Woche ganz offen über ein Image-Problem , indem er sagte, die Nationalmannschaft sei "nicht mehr Deutschlands liebstes Kind".

Thon ist gesprächsbereit

Vor dem Nations-League-Spiel gegen Spanien am heutigen Abend (Nations League: Spanien - Deutschland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Sevilla schlägt Thon nun bei SPORT1 versöhnliche Töne an. "Erstmal muss ich sagen, dass Oliver Bierhoff und ich ein sehr gutes Verhältnis haben, auch, wenn wir uns nicht so oft sehen", meint er.