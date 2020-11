FC Bayern: Lucas Hernández gibt Treueschwur ab und lobt Davies

Hernández schwärmt von Konkurrent Davies

"Ich brauche den Konkurrenzkampf, um voranzukommen", sagte Hernández in einem Interview mit France Football und lobte die Leistungen des 20-Jährigen in der Vorsaison: "Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Technik und seinem Positionsspiel war er der beste Linksverteidiger der Welt."

Davies laboriert aktuell an einem Bänderriss im Sprunggelenk, den er sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (5:0) am 24. Oktober ohne Fremdeinwirkung zugezogen hatte. Seither ist Hernández links hinten gesetzt, aber auch schon vor Davies' Verletzung hatte der 24-Jährige im Konkurrenzkampf mit Davies vermehrt die Nase vorn gehabt.

In der Vorsaison musste Hernández, der für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zu den Bayern gewechselt war, noch häufiger auf der Bank Platz nehmen. Gedanken an einen Abschied im Sommer verschwendete er trotz des durchwachsenen ersten Jahres aber nicht. "Auch in der schwierigen Situation in der vorherigen Saison habe ich mich immer bei Bayern gesehen", sagte Hernández. "Ich weiß, dass der Verein finanziell große Anstrengungen unternommen hat, um mich zu verpflichten."