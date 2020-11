Lewis Hamilton: Ritterschaft für ihn kein Thema

Der 35 Jahre alte Brite, der 2008 von Queen Elizabeth II. nach seinem ersten Titelgewinn den Order of the British Empire erhalten hatte, schob derlei Gedanken allerdings öffentlich beiseite.

"Wenn ich an diese Ehre denke, denke ich an Leute wie meinen Großvater, die im Krieg gekämpft haben", sagte Hamilton nach seinem Triumph beim Großen Preis der Türkei. Er denke "eher an die unbesungenen Helden. So einer bin ich nicht. Ich habe niemanden gerettet."