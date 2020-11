Ralph Krueger: "Draisaitl wird ganze Generation inspirieren"

Köln (SID) - Der deutsch-kanadische Coach Ralph Krueger prophezeit dem deutschen Eishockey goldene Zeiten aufgrund des Leon-Draisaitl-Effekts. "Leon wird eine ganze Generation an deutschen Spielern inspirieren, so richtig spüren werden wir das erst in acht bis zwölf Jahren", sagte der 61 Jahre alte Cheftrainer des NHL-Klubs Buffalo Sabres im Interview mit Spox und Goal.