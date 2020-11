16 Coronafälle in einer Woche: Premier League vermeldet Höchstwert

Die englische Premier League hat in der Länderspielpause einen Höchstwert an positiven Coronatests vermeldet.

Köln (SID) - Die englische Premier League hat in der Länderspielpause einen Höchstwert an positiven Coronatests vermeldet. In der wöchentlichen Testbilanz verzeichnete die höchste Fußballliga bei 1207 getesteten Spielern und Teammitgliedern insgesamt 16 Coronafälle. Das sind zwölf mehr als in der Vorwoche, in der sogar noch rund 400 Spieler mehr getestet worden waren.