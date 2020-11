Juventus Turin: Sami Khedira unter Andrea Pirlo vor dem Comeback?

Fans und Medien fordern Khedira

Damit nahm Khedira auch in Kauf, dass er keine Minute mehr auf dem Platz stehen würde – und so war es auch bislang.

"Dem Mittelfeld von Juve scheint es an Charisma, Führung und Erfahrung zu mangeln", schreibt die Gazzetta dello Sport. "Paradox: Alle drei Qualitäten sind in jenem Spieler zu finden, der eigentlich nicht mehr für das Projekt vorgesehen ist. Derjenige Khedira, der in der Juve-Vergangenheit so nützlich war und nun vollkommen außen vor ist."