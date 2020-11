Zverev verliert Auftaktpartie bei den ATP Finals

London (SID) - Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in London einen Fehlstart hingelegt. Der 23 Jahre alte Hamburger unterlag Daniil Medwedew, der Nummer vier der Weltrangliste, am Montagabend in London 3:6, 4:6 und muss nun schon ums Halbfinale zittern. Schon vor acht Tagen hatte Zverev beim Masters in Paris gegen den Russen eine Finalniederlage erlitten.