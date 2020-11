ATP Finals: Alexander Zverev verliert Auftaktduell gegen Daniil Medvedev

Der 23 Jahre alte Hamburger unterlag Daniil Medvedev, der Nummer vier der Weltrangliste, am Montagabend in London 3:6, 4:6 und muss nun schon ums Halbfinale zittern.

Aufschlagprobleme beim Auftakt

Vor dem Auftakt in der britischen Metropole waren die Vorzeichen für Zverev sehr gemischt. Fragezeichen standen hinter seiner mentalen Verfassung, der Umgang mit den anhaltenden Vorwürfen seiner Ex-Freundin Olga Scharypowa ist aufreibend. Auch vor den ATP Finals wies er erneut alle Anschuldigungen zurück.

Zuletzt hatte Zverev in Paris gezeigt, dass er trotz der Unruhe um sein Privatleben sportlich überzeugen kann. Seine Form nach der Coronapause war ohnehin beeindruckend mit der Finalteilnahme bei den US Open und zwei Titeln in Köln. Die Nummer eins des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hatte nur bei den French Open nicht ganz vorne mitgemischt.