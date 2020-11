Anzeige

Giovanni Reyna von Borussia Dortmund erzielt erstes Tor für die USA BVB-Star Reyna feiert Tor-Premiere

Giovanni Reyna traf per Freistoß gegen Panama © Imago

Giovanni Reyna ist auch im US-Trikot kaum zu stoppen. Der BVB-Star erzielte in seinem zweiten Länderspiel sein erstes Tor - und ist nun drittjüngster Torschütze.

Giovanni Reyna macht auf der Länderspielreise dort weiter, wo er bei Borussia Dortmund aufgehört hat.

Bereits in seinem zweiten Länderspiel für die USA erzielte der Mittelfeldspieler, der am vergangenen Freitag seinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, seinen ersten Treffer. Sein Debüt hatte er am Donnerstag beim 0:0 gegen Wales gegeben.

Nachdem die US-Boys im Freundschaftsspiel gegen Panama früh in Rückstand gerieten, war es Reyna, der per Freistoß für den Ausgleich sorgte. Durch den Treffer ist der Dortmunder Youngster hinter Ex-BVB-Star Christian Pulisic (FC Chelsea) und Juan Agudelo (Inter Miami) jetzt der drittjüngste Torschütze in der Geschichte des US-Teams.

Noch vor dem Seitenwechsel drehte Nicholas Gioacchini per Doppelpack den Spieß um, so dass die USA mit einem 3:1 in die Pause gingen. Derzeit läuft noch die zweite Halbzeit.