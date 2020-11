Grand Slam of Darts 2020: Gabriel Clemens schlägt Joe Cullen

Am ersten Tag des Grand Slam of Darts zeigt Gabriel Clemens eine souveräne Leistung und siegt. Der Deutsche glänzt dabei mit mehr als nur einem Highfinish.

Am ersten Tag des Grand Slam of Darts (16.-24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) hat der Deutsche in der Gruppe A den ersten Sieg gefeiert. Clemens siegte in der Abend-Session gegen Joe Cullen mit 5:2.