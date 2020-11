Deutschland Cup: Alle Coronatests negativ

Alle Coronatests beim Deutschland Cup in Krefeld waren negativ. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Sonntag bekannt.

Krefeld (SID) - Alle Coronatests beim Deutschland Cup in Krefeld waren negativ. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Sonntag am Rande des Finales zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Lettland bekannt. 500 Tests wurden bei dem Turnier durchgeführt, davon 300 Schnelltests und 200 PCR-Abstriche. Auch die letzten Ergebnisse am Endspieltag waren negativ.