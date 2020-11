Handball: Bitter derzeit pro WM-Austragung - Infektion "total unerklärlich"

Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter (TVB Stuttgart) hat sich in der Diskussion um die WM in Ägypten im Januar für eine Austragung positioniert.

Köln (SID) - Der an Corona erkrankte Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter (TVB Stuttgart) hat sich in der Diskussion um die WM in Ägypten im Januar für eine Austragung positioniert. "Stand jetzt glaube ich, dass wir die WM auf jeden Fall spielen können", sagte der Weltmeister von 2007 in einem Sportschau-Interview am Montag.