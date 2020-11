Leichtathletik: Olympiasieger Conseslus Kipruto drohen nach Sex mit 15-Jähriger 20 Jahre Haft

Die Anklage ist mit einer gesetzlichen Vergewaltigung vergleichbar. Laut Informationen kenianischer Medien soll das Mädchen Ende Oktober von zu Hause verschwunden sein und drei Tage lang in Kiprutos Haus verbracht haben.

Verhaftet wurde der Olympia-Star allerdings erst am 11. November. Am Montag musste er sich das erste Mal vor Gericht verantworten.

Kipruto auf Kaution frei

Der Kenianer gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Gold über 3.000 Meter Hindernis. Es folgten weitere Siege bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2019.

In der aktuellen Saison nahm er an keinem Wettbewerb teil. Er zog sich im August vom Treffen der Diamond League in Monaco zurück, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war.