Löw schwärmt über Rekordmann Neuer: "Er ist Gold wert für uns"

Sevilla (SID) - Nationaltorhüter Manuel Neuer hat auch nach seinem Rekordspiel zum Jahresabschluss noch lange nicht genug. "Ich denke nicht darüber nach, wie viele Spiele ich noch machen werde. Ich möchte es weiter genießen, totale Leidenschaft in den Fußball stecken und meiner Mannschaft helfen. Das ist für mich das Wichtigste", sagte der 34-Jährige vor dem Gruppenfinale in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Sevilla gegen Spanien.