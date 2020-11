Nach Einsatz gegen Deutschland: Zwei Ukraine-Spieler positiv auf Corona

Anzeige

Makarenko (2. v. l.) und Sobol (r.) sind betroffen © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

SID

Zwei am Samstag im Länderspiel gegen Deutschland eingesetzte ukrainische Nationalspieler sind im Nachgang positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Sevilla (SID) - Zwei am Samstag im Länderspiel gegen Deutschland eingesetzte ukrainische Fußball-Nationalspieler sind im Nachgang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Linksverteidiger Eduard Sobol stand in der Startelf und spielte durch, Mittelfeldspieler Jewhen Makarenko wurde beim 1:3 in Leipzig in der 69. Minute eingewechselt.

Der ukrainische Fußball-Verband UAF gab die positiven Testergebnisse und einen weiteren Fall im Kader (der nicht eingesetzte Torhüter Dmytro Risnyk) am Montag bekannt. Das Trio hat sich in Luzern vor dem Nations-League-Spiel am Dienstagabend (20.45 Uhr) gegen Gastgeber Schweiz im Hotel in Isolation begeben. Ob die Partie stattfinden, wird nach erneuten Tests am Dienstagmorgen entschieden.

