Aubameyang und Gabun übernachten in der Flughafenhalle

Köln (SID) - Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal und seine Kollegen der Fußball-Nationalmannschaft von Gabun haben die Nacht vor dem Afrika-Cup-Qualifikationsspiel in Gambia am Flughafen der Hauptstadt Banjul verbracht. Der ehemalige Dortmunder begleitete die nervenzehrende Wartezeit ausführlich in den Sozialen Medien. Die Spieler schliefen vor dem Duell am Montag teilweise auf dem blanken Boden.