KuroKy ist zurück und verrät Nigmas Expansionspläne

Dota-Legende KuroKy kehrt nach monatelanger Verletzung zurück und gewährt Einblicke in seine Verletzungshistorie und Nigmas anstehende Expansionspläne.

Deutschlands erfolgreichster eSportler nimmt wieder am Geschehen teil. Nigmas Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi ist nach monatelanger Verletzungspause zurück. In einer Videobotschaft verriet der 28-jährige Infos zu seiner Verletzung und Nigmas Expansionspolitik.

KuroKy spielte jahrelang unter Schmerzen

Laut eigener Aussage hat er schon seit Jahren mit Problemen in seinen Händen und Armen zu kämpfen. In all den Jahren habe er sich nie eine richtige Pause gegönnt, um die Symptome zu behandeln, erklärt KuroKy im Video. Tägliches Training und der straffe Turnierplan zwangen ihn letztlich zu einer Auszeit. Durch die Corona-Pandemie sah er eine Möglichkeit, seinen geschundenen Körper länger zu schonen, da offizielle DPC-Events abgesagt wurden.